Besser spät als nie. So mag man das Abstimmungsverhalten der Ilvesheimer CDU-Fraktion deuten, die nach einem eindeutigen Ja für den Neubau des Kombibads im Jahre 2015 nun dem Vorentwurf die Zustimmung versagt. Nach dem beantragten Finanzierungskonzept und der Vertagung der Thematik Kombibad auf die Sitzung am Donnerstag schaltet die CDU jetzt auf Rot – womit die Insider eigentlich gerechnet hatten. Prophetische Fähigkeiten waren jedenfalls nicht nötig, um das Nein vorauszusagen. Denn das, was die Verwaltung an Zahlenmaterial lieferte, war zwar detailliert und umfangreich, aber keineswegs überraschend. Wie sagte doch Peter Riemensperger, Fraktionssprecher der Freien Wähler: „Für den Gemeinderat brachten die Vorlagen keine wesentlich neuen Erkenntnisse, aber immerhin wurde für den Bürger Transparenz hergestellt.“

So liegt die Vermutung nahe, dass die CDU eine Legitimation brauchte, um einen glaubwürdigen Absprung zu schaffen. Klar ist es legitim, die Notbremse zu ziehen, wenn man glaubt, dass sich die Gemeinde heillos verschuldet und der Kommune wegen eines Projekts kaum mehr Handlungsspielraum bleibt. Aber legt man immer die rein betriebswirtschaftliche Sicht zugrunde, dann dürfte sich eine Gemeinde eigentlich nie ein kostenintensives Projekt leisten. Was sie ja für den Bürger tut, wie im Falle des Kombibads.

Daseinsvorsorge und Gesundheitsfürsorge sollten nicht vergessen werden. Das macht eine Gemeinde lebenswert und im Falle eines Kombibads zusätzlich auch attraktiv. Und was ist eigentlich die Alternative? Am Donnerstag hat man keine gehört von den Gegnern des Bades. Man kann nur spekulieren: keine Bäder. Nachdem die Gemeinde viele Jahre ein Hallen- und ein Freibad für ihre Bürger unterhält, wahrlich ein schauriger Gedanke.