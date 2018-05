Anzeige

Trump erweist sich als das, was er immer schon war: Ein Scharlatan, der seine Taktiken aus dem Sumpf der New Yorker Baubranche in die große Politik überträgt. Das Muster lässt sich inzwischen klar beschreiben. Trump schafft immer erst Bedingungen, die so extrem daherkommen, dass sie Empörung auslösen. Dann ergreift er „überraschende“ Initiativen, die auf Moderation hindeuten. Dazu gehören die Annahme der Idee eines Gipfeltreffens und das öffentliche Bauchpinseln eines brutalen Diktators. Der nächste Schritt hängt dann von der Reaktion ab. Fällt diese nicht wie gewünscht aus, kommt der Rückzieher zur Ausgangsposition. Wobei sich Trump stets eine Hintertür offenlässt. Lenkt die andere Seite dagegen weit genug ein, überschüttet sie Trump mit Lob und feiert ihn.

Wie das Gipfel-Chaos zeigt, funktioniert Weltpolitik nicht wie die New Yorker Bauwelt. Deshalb ist Trumps Haltung schlicht vermessen. Ein Gipfel mit Kim hätte nach den klassischen Regeln der Außenpolitik sonst am Ende eines sorgfältig geplanten Verhandlungsprozesses gestanden, nicht am Anfang. Der US-Präsident steht in Nordkorea vor einem Scherbenhaufen, von dem er sich nicht einfach entfernen kann.

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.05.2018