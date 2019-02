Schicksalsjahr für Vettel

Keine Frage – der verpasste Titel im Jahr 2018 hat bei Ferrari und Sebastian Vettel Spuren hinterlassen, der Heppenheimer steht in dieser Saison so schwer unter Druck wie nie zuvor. Das Vertrauen in Vettel dürfte nach den Fehlern und Irritationen im Vorjahr kaum mehr grenzenlos sein. Die Scuderia hat alles nur mögliche unternommen, um im fünften Vettel-Jahr endlich wieder den WM-Titel zu holen: Umfangreiche personelle Wechsel im Team, ein neuer Chef, ein erhöhtes Jahresbudget und neue Fahrerkollegen – so soll der Monegasse Charles Leclerc von Anfang an Druck auf Vettel ausüben und Bestleistungen aus dem Hessen herauskitzeln. Pascal Wehrlein kann im Hintergrund als Simulatorpilot wertvolle Informationen liefern.

Und bei der Präsentation am Freitag in Maranello zeigte die Kamera schonmal kurz die mögliche Zukunft der Scuderia auf: Michael Schumachers Sohn Mick saß als Azubi der Ferrari-Akademie im Publikum. Dem großen Schumi gelang übrigens in seinem fünften Jahr bei den Roten der ersten Titel – auch daran wird sich Vettel in der entscheidenden Saison 2019 messen lassen müssen. Hat er wirklich das Zeug zum Champion mit Ferrari?

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019