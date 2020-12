Die Mannheimer Fasnachter rufen „Ahoi!“ – und das nicht nur aus Spaß an der Freud. Seine Wurzeln hat der närrische Schlachtruf in der großen Tradition Mannheims als Hafenstadt. Die Lage am Wasser, Schifffahrt sowie Handel und Warenumschlag haben den Wohlstand und den Aufstieg zur Industriemetropole erst möglich gemacht. Und durch die „Mannheimer Akte“ von 1886, dem ältesten heute noch gültigen internationalen Vertragswerk, bleibt die Quadratestadt ewig mit der Freiheit der Schifffahrt auf dem Rhein über Nationen hinweg verbunden.

Schaut man sich den Warenumschlag und die Zahl der Arbeitsplätze im Hafen an, ist er ein Riese – hier arbeiten deutlich mehr Menschen als beim größten Arbeitgeber der Stadt. Aber es ist ein schlafender Riese. In der öffentlichen Wahrnehmung spielt der Hafen keine Rolle, er ist einfach ganz selbstverständlich schon immer da und funktioniert prima. Großen Ärger oder irgendwelche Skandale – Fehlanzeige seit den 1990er Jahren, als es mal Debatten um eine Schredderanlage im Rheinauhafen gab.

Roland Hörner hat den Hafen auf sympathische Weise äußerst erfolgreich und effektiv geführt sowie gut vorangebracht. Er ist ein prosperierender Landesbetrieb, der Gewinne abwirft und von großer Bedeutung als Umschlagplatz bei dem Ziel, der Umwelt zuliebe mehr Güter von der Straße auf Schiene und Wasser zu holen.

Es bleibt aber ein Zwiespalt, den er seinem Nachfolger hinterlassen wird. Die Mannheimer wünschen sich mehr Wohnen und Leben am Wasser. Das ist verständlich und wäre an einigen Stellen sicher auch schön. Aber fast überall dort, wo die Uferbereiche nicht ohnehin unter Natur- oder Landschaftsschutz stehen, wird eben gearbeitet und Geld verdient.

