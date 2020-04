Schlag auf Schlag

Noch bis eben galt die Ansage aus dem Bundeswirtschaftsministerium als unumstößlich, dass die Banken zumindest ein Rest-Haftungsrisiko für den Ausfall von Firmenkrediten tragen müssten – weil sie das Geld ansonsten allzu sorglos weiterreichen könnten. Was unter normalen Umständen plausibel klingt, entpuppte sich in Krisenzeiten jedoch als eine Art Sterbehilfe für existenziell bedrohte Unternehmen. Denn die Banken machten – aus ihrer Sicht völlig verständlich – dafür genauso umfangreiche und zeitaufwändige Prüfungen geltend wie bei einer kompletten Risikoübernahme. Vielen Unternehmen läuft aber genau diese Zeit davon, um sich über Wasser zu halten.

Deshalb ist eine nunmehr zugesicherte Staatsgarantie von 100 Prozent der Kreditsumme richtig. Trotz einiger Vorkehrungen lässt sich sicher nicht ausschließen, dass davon auch Betriebe profitieren, die schon vor der Corona-Krise ums Überleben gekämpft haben. Solche Mitnahmeeffekte dürfte es allerdings auch an anderer Stelle geben. Man denke nur an die ebenfalls schon beschlossenen Erleichterungen für den Bezug von Hartz IV. Der Staat muss das in Kauf nehmen. Denn wenn im Kern gesunde Unternehmen reihenweise Pleite gingen, würde die gerade durch den Mittelstand geprägte Wirtschaft in Deutschland womöglich komplett zusammenbrechen. Es dürfte daher auch nicht letzte Maßnahme gewesen sein, die die Bundesregierung zur Abwendung einer solchen Gefahr auf den Weg gebracht hat.

