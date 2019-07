Schlechte Nachricht

Es ist ziemlich genau zwei Jahrzehnte her, dass die Deutsche Telekom auf Druck der EU-Kommission ihr TV-Kabelnetz an mehrere regionale Anbieter verkauft hat. Und nun erlaubt die EU-Kommission als Hüterin des Wettbewerbs, dass das Kabelnetz wieder in eine Hand kommt – in die von Vodafone. Diese Kehrtwende ist schon deswegen kaum nachvollziehbar, weil das Fernsehkabel in der Zwischenzeit durch die Nutzung als Internet-Zugang noch wesentlich wichtiger geworden ist.

Logisch ist der Schritt, Vodafone die Übernahme von Unitymedia zu erlauben, also nicht. Erklären lässt er sich allenfalls durch die neue industriepolitische Strategie der Kommission, „europäische Champions“ zu schaffen, die im Wettbewerb mit chinesischen und US-Konzernen besser bestehen können.

Dabei hätte die Kommission aber wenigstens strengere Auflagen machen können. Sinnvoll wäre beispielsweise eine Pflicht für Vodafone gewesen, gegen Gebühr jedem Konkurrenten Zugang zum Kabelnetz zu ermöglichen.

Eine gute Nachricht ist für die Kunden die genehmigte Übernahme deshalb nicht. Mit dem Ausscheiden von Unitymedia ist Vodafone künftig Monopolist für Kabelfernsehen in Deutschland. Das lässt weder sinkende Preise noch üppige Investitionen erwarten.

