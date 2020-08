Schlechter Scherz

Die Aufregung ist groß, die Kritiker sind laut. Das ist verständlich, schließlich geht es um die nicht nur in Mannheim spannende Frage nach der Zukunft ganzer Stadtteile. Gentrifizierung lautet das Reizwort, die Aufwertung eines Quartiers durch Sanierung oder Umbau. Die Aufwertung als positives Ergebnis dieses Prozesses erleben viele der dort wohnenden Bürger jedoch eher als Bedrohung – weil die Mieten steigen und wohlhabendere Menschen im Wettbewerb um Wohnraum eben vollere Konten, also besseren Karten haben.

Vor diesem konfliktreichen Hintergrund läuft die Diskussion um das Immobilienprojekt des Mannheimer Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel in der Neckarstadt-Ost. Er hat privat ein Haus gekauft, saniert, modernisiert, um Wohnungen und Zimmer auf dem freien Markt anbieten zu können. Das ist sein gutes Recht. Anlass zur Kritik finden viele an den von Löbel aufgerufenen Mietpreisen von bis zu 14 Euro pro Quadratmeter kalt. Insofern definiert der Preis auch in seinem Haus eine Vorauswahl der Mieter. Das taugt – wie bei vielen anderen Bau- und Sanierungsprojekten – als Diskussions- und Aufregerthema. Löbel versichert, in dem Haus auch Bestandsmieter gehalten zu haben, die 7,50 Euro pro Quadratmeter zahlen. Und: Natürlich darf er als Privatmensch im Rahmen der Richtlinien so kalkulieren, dass er sich am Ende über die Summe unter dem Strich freuen kann – ungeachtet der Tatsache, dass Mannheim zweifelsfrei großen Bedarf an günstigem Wohnraum hat.

Die Geschichte hat jedoch einen zweiten Aspekt. Löbel ist Politiker. Er wurde von den Mannheimern vor drei Jahren als Direktkandidat in den Deutschen Bundestag gewählt. Bestimmt nicht wenige gaben ihm ihre Stimme auch deshalb, weil er – unter anderem auf Plakaten mit rührendem Inhalt – für günstigen Wohnraum geworben hatte. Der Sanierer und Investor Löbel muss sich also die Frage stellen, ob seine privatunternehmerischen Entscheidungen mit seinem Handeln und seiner Vorbildfunktion als Politiker zusammenpassen. Es ist auch hier sein gutes Recht, diese Frage mit „ja“ zu beantworten. Viele Menschen sehen das aber garantiert anders. Seine Wahlwerbung jedenfalls wirkt im Nachhinein wie ein schlechter Scherz.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.08.2020