Schlechtes Beispiel

Die Pläne von US-Handelsminister Wilbur Ross für Strafzölle auf ausländische Stahlimporte zeigen, was das politische Motto „America first“ („Amerika zuerst“) von Präsident Donald Trump anrichten kann. Da vor allem chinesische Hersteller den Weltmarkt mit Billigstahl fluten, könnten sie ihre Lieferungen nach Europa umlenken, wenn Amerika seine Importe begrenzt. Das wiederum würde die europäischen Stahlkocher unter Druck setzen und möglicherweise sogar Arbeitsplätze gefährden.

Nun könnte man Donald Trump dankbar sein, weil er das Problem weltweiter Stahl-Überkapazitäten auf den Tisch bringt und den Druck für eine Einigung unter allen Produzenten erhöht. Daran dürfte der US-Präsident aber wohl kaum einen Gedanken verschwenden – er sorgt sich in erster Linie um die Auslastung amerikanischer Fabriken. Und so umgehen die USA die Welthandelsorganisation WHO und das internationale Stahlforum, welche die globale Überproduktion angehen wollen. Und das ist das eigentlich Schlimme an „America first“: Wer Strafzölle verhängt, sprengt nicht nur internationale Abkommen, er animiert alle Handelspartner, dem Beispiel zu folgen und ihr Heil ebenfalls in der Abschottung zu suchen – und das schadet am Ende allen.