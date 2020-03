Schlechtes Vorbild

Noch, so hat es den Anschein, sind die deutschen Kliniken nicht von der Coronavirus-Pandemie überfordert. Bald könnten sie es sein. Deutschland sollte nicht dieselben Fehler wie Spanien begehen. Jetzt ist die Zeit zum Handeln. Das Land muss heute geschlossen werden, nicht morgen. Das ist die Lehre aus Spanien.

Die verblüffende Erfahrung ist: Je drastischer die Maßnahmen sind, umso einleuchtender sind sie auch. Vor ein paar Tagen machten sich viele in Spanien noch lustig über jene, die für alle Fälle Kühlschränke und Speisekammern füllten. Sie sahen darin keine rationale Vorsorge, sondern blödsinnige Panik. Doch irrational ist, wer sich keine Sorgen macht.

Seit diesem Wochenende ist der Spott in Spanien verstummt. Wenn es noch irgendwo Stimmen geben sollte, denen das alles zu weit geht, so sind sie nicht mehr zu hören. Die Quarantäne-Erfahrung selbst macht die unsichtbare Bedrohung sicht- und fühlbar. Keiner ist gerne zuhause eingesperrt. Aber man ahnt: Da draußen lauert ein Virus. Man sieht es in den leeren, stillen Straßen. Zur sinnlichen Epidemie-Erfahrung kommt in Spanien das schmerzliche Wissen, dass das sonst so glänzend funktionierende Gesundheitssystem mit dieser zusätzlichen Belastung überfordert ist.

Das deutsche könnte es auch bald sein. Es sei denn, die Kanzlerin trifft radikale Entscheidungen. Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez hat sich vor dieser Radikalität gefürchtet. Heute wird er wissen, dass das ein Irrtum war. Wenn ihn jemand kritisiert, dann nicht wegen des Alarmzustands und der Quasi-Ausgangssperren. Sondern wegen der Zögerlichkeit, mit der er sie ausgerufen hat. Es gibt keinen Grund, bis morgen zu warten.

