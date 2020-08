Schleichender Abzug

Die Brüder Andreas und Thomas Strüngmann sind für Biontech, was Dietmar Hopp für Curevac ist. Ihr Vermögen stammt aus dem Verkauf des selbst gegründeten Pharmaunternehmens Hexal. Die Strüngmanns halten etwa die Hälfte der Anteile am Mainzer Biotechunternehmen und gehören neben Hopp zu den wichtigsten Investoren der kapitalbedürftigen Branche in Deutschland.

Thomas Strüngmann beklagte zuletzt die Abhängigkeit der nationalen Biotech-Unternehmen von amerikanischen Geldgebern. Auf diese Weise drohe die industrielle Wertschöpfung dauerhaft ins Ausland abzuwandern. Vor nichts anderem warnt nun auch das Deutsche Aktieninstitut. Bei Wirtschaftsminister Peter Altmaier sollten spätestens jetzt die Alarmglocken schrillen. Der CDU-Politiker entwirft gerne nationale Strategien, etwa gegen Firmenkäufe durch chinesische Investoren. Dass junge Wachstumsunternehmen wie Biontech und Curevac allerdings den US-Kapitalmarkt bevorzugen – mit allen Konsequenzen für Mehrheitsverhältnisse und Wertschöpfung – ist mindestens ebenso bedenklich. Einem schleichenden Abzug von Zukunftstechnologien sollte Altmaier rasch entgegentreten – etwa mit einer Strategie für bessere Investitionsbedingungen.

