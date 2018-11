Schleichender Prozess

Der Bund der Selbstständigen Ilvesheim wird zum 31. Dezember 2018 aufgelöst. Das ist bedauerlich, aber keine Überraschung, um mit den Worten von BdS-Geschäftsstellenleiter Klaus Schäfer zu argumentieren, der den führungslosen Gewerbeverein führte. Der Untergang deutete sich seit einiger Zeit an. Eine zweijährige Vakanz in der Vorstandsriege war im Februar 2017 durch ein Quartett beendet worden, das aber im Mai dieses Jahres seine Posten wieder abgab.

Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Dienstagabend erlosch dann auch der letzte Funke Hoffnung auf eine Führungscrew. Bezeichnend: Vier Personen entschieden letztendlich über den Untergang des BdS. Beschämend, dass die Resonanz so gering war. Man muss sich nur vergegenwärtigen, dass Bürgermeister Andreas Metz von 800 Gewerbetreibenden sprach, die in der Kommune gezählt werden. Sicherlich sind die wenigsten davon BdS-Mitglieder, aber mehr als sechs Personen zählt der Gewerbeverein allemal.

Unverständlich, dass die Gewerbetreibenden null Interesse an einem Standortforum zeigten, das sich mit den Auswirkungen der L 597 auf die Kommune und mithin die Geschäftswelt befassen soll. Ein organisierter Verein hätte in den Gesprächen mit der Verwaltung die Interessen seiner Mitglieder einbringen können, zum Wohle der Geschäftswelt. Es fehlt den Gewerbetreibenden nun auch an einer übergeordneten Interessensvertretung. Gerade Dachverbände bringen örtliche Gewerbevereine in einem starken Netzwerk zusammen und unterstützen sie mit Service und Wissen. Sie geben ihnen letztendlich eine politische Stimme.

Früher viele Veranstaltungen

Ilvesheim hatte viele Jahre einen starken BdS, der sich auch im öffentlichen Leben engagierte. Legendär waren die Bayrischen Abende. Der Gewerbeverein organisierte den Martinsumzug und hielt bei der Kerwe die organisatorischen Fäden in der Hand. Die BdSler luden zu Leistungsschauen oder Wei hnachtsmärkten. Nicht unerwähnt soll die Verleihung des Fischernachens an verdiente Ilvesheimer bleiben. Ein Alleinstellungsmerkmal, 1982 ins Leben gerufen. Sicherlich zählten die Veranstaltungen nicht alle zum Kerngeschäft der Gewerbetreibenden. Aber sie gaben dem BdS ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das jetzt fehlte.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018