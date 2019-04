Schlicht gescheitert

Die jüngsten Schreckensnachrichten aus dem Jemen galten einem Luftangriff der von Saudi-Arabien geführten Militär-Allianz arabischer Staaten, bei dem Dutzende Zivilisten verletzt oder getötet worden sein sollen. Später war von einer Explosion in der Nähe zweier Schulen die Rede, bei der 14 Kinder ums Leben kamen.

Alles keine Einzelfälle. Man sollte meinen, dass sich deutsche Waffenexporte an die Saudis vor diesem Hintergrund verbieten. Doch weit gefehlt. Die Ausfuhren gehen munter weiter. Und die Bundesregierung macht sich an dieser Stelle vollends unglaubwürdig. Es ist gerade einmal zwei Wochen her, dass Schwarz-Rot den Rüstungsexportstopp verlängert hat. Nur war schon damals das Kleingedruckte entscheidend. Demnach sollen deutsche Teile für internationale Rüstungsprojekte lieferbar bleiben. Aber Partnerstaaten wie Frankreich und Großbritannien sollen sich verpflichten, „endmontierte Rüstungsgüter“ bis Jahresende nicht an Staaten zu liefern, die am Jemen-Krieg beteiligt sind.

Das klang zwar blauäugig, aber wohlwollend betrachtet war zumindest der Wille erkennbar, die deutschen Vorbehalte bei Rüstungsausfuhren an kriegführende Länder nicht ganz über Bord zu werfen. Nun zeigt sich, dass die Bundesregierung es wohl nicht einmal versucht hat, Paris oder London umzustimmen. Nach der jetzt bekannt gewordenen Entscheidung des Bundessicherheitsrats wurde Saudi-Arabien als Endempfänger von Rüstungsmaterial mit deutscher Herstellerbeteiligung angegeben.

So gesehen hätten sich Union und SPD ihren Embargostreit sparen können. Der Druck auf die Europäer für eine engere sicherheitspolitische Kooperation hat zugenommen. Das sollte die Bundesregierung allerdings glasklar sagen. Stattdessen hat sie sich immer wieder für ihre vermeintlich restriktive Rüstungspolitik gelobt. Nur hält das der Praxis nicht stand, wie der jüngste Beschluss im Bundessicherheitsrat zeigt.

Im Herbst wollen Union und SPD eine Bestandsaufnahme vornehmen, inwieweit der Koalitionsvertrag umgesetzt wurde und was „aufgrund aktueller Entwicklungen“ neu zu vereinbaren ist. Fest steht, dass das Rüstungskapitel einer Überarbeitung bedarf. Der Satz, wonach „ab sofort“ keine Waffenausfuhren an Länder mit Kriegsbeteiligung im Jemen genehmigt werden, gehört gestrichen. An diesem hehren Anspruch ist die Koalition schlicht gescheitert.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.04.2019