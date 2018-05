Anzeige

Die Polizei ist nicht zu beneiden. Im Schutz der Dunkelheit schleicht der Brandstifter zu den Tatorten, in Sekundenschnelle begeht er seine Tat und ist längst wieder verschwunden, wenn die ersten Anwohner aus dem Schlaf schrecken. In der Serie brennender Autos sind die Ermittler in besonderer Weise auf Bürger angewiesen, die gleichsam aufmerksam und unhysterisch Augen und Ohren offenhalten. Egal ob in Alt-Neckarau, wo sich die Fälle häufen, oder in anderen Teilen der Stadt: Es ist schlimm genug, dass Autos brennen und ringsherum Fenster, Unterstände oder Mülleimer in Mitleidenschaft gezogen werden. Es ist schlimm genug, dass die Flammen Gegenstände, materielle Werte zerstören. Aber es ist unerträglich, zu wissen, dass das Zündeln leicht auch tödliche Folgen haben kann. In den engen Straßen von Alt-Neckarau stehen die Fahrzeuge dicht an den Gebäuden, das lässt sich nicht vermeiden. Kaum auszudenken, wenn der Brand eines Autos auf ein Haus übergreift. Auf ein Haus, in dem kleine Kinder friedlich schlummern. Gut möglich, dass der oder die Täter darüber noch nicht nachgedacht haben. Ein beunruhigender Gedanke.