Schlimmer geht’s immer

Der Große Preis von Australien hat auf ganz extreme Weise gezeigt, dass die Aussagekraft der Testfahrten vor dem Saisonstart der Formel 1 sehr gering ist. In Barcelona war Ferrari beeindruckend stark, schnell, konstant und zuverlässig unterwegs. Mercedes hingegen fuhr hinterher und gab zu, das Auto nicht bis ins letzte Detail verstanden zu haben.

Im Albert Park von Melbourne wurden jedoch alle Prognosen auf den Kopf gestellt. Es ist beeindruckend, wie schnell die Silberpfeil-Ingenieure in der Kürze der Zeit die Schwächen beseitigt haben. Denn dass die Schwaben zuvor geblufft hatten, ist abwegig. Viel zu viele wertvolle Daten zum neuen Auto wären in diesem Fall für die Katz gewesen.

Hochachtung gebührt den Verantwortlichen von Mercedes dafür, dass sie Valtteri Bottas nicht zurückgepfiffen haben, um Serien-Weltmeister Lewis Hamilton die vielleicht am Saisonende wichtigen Punkte zuzuschanzen. Der Finne zeigte sich in einem perfekt funktionieren Auto selbstbewusst wie nie, während Hamilton mit defektem Unterboden nicht herankam.

Doch gerade dieses Detail dürfte für Ferrari noch beängstigender sein. Denn trotz der schlechten Balance beim Briten hatte Sebastian Vettel nicht den Hauch einer Chance, selbst zum langsameren Mercedes aufzuschließen. Und ohne die Stallorder der Italiener wäre Charles Leclerc sogar noch am Heppenheimer vorbeigezogen.

Bis zum Rennen in zwei Wochen in Bahrain muss die Scuderia beweisen, dass sie ebenso findige Experten in ihren Reihen hat wie Mercedes, um die gähnende Lücke zum Platzhirsch zu schließen. Vor allem, weil Max Verstappen im Red Bull mit dem neuen Honda-Motor stark unterwegs war und den Roten aus Maranello im Nacken sitzt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019