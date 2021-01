Schluss mit den Notlösungen!

Sind wir ehrlich: Die Schulschließungen kamen nicht überraschend. Schon im November war auch in Mannheim klar: Die Neuinfektionen sinken nicht, ein harter Lockdown ist unausweichlich. Spätestens da wäre der Moment gewesen, einen langfristigen Fahrplan für das sichere Lernen in Schulen aus dem Hut zu zaubern.

Den hätte man in den Sommer- und Herbstferien austüfteln können – genauso wie die Schulen mit Breitbandanschluss fürs digitale Lernen aufzurüsten. Stattdessen passiert jetzt das, was Eltern befürchtet haben: Sie müssen ihre Kinder wieder zu Hause betreuen, Lehrerin, Mutter und Chefin in einem sein. Da hilft die Notbetreuung kaum, wie eine nichtrepräsentative Blitzumfrage der kinderlosen Autorin im Kolleginnenkreis zeigt: Da ist die Zehnjährige, die sich Daheim allein vor dem Bildschirm nicht fürs Lernen begeistern kann. Die Grundschülerin, die vor Weihnachten in die Notbetreuung geht – und prompt Kontakt hat zu einer infizierten Schülerin, Quarantäne inklusive. Oder die Bekannte, die diese Notbetreuung als „Kinderknast“ bezeichnet, weil dort kaum unterrichtet, sondern nur lieblos betreut wird. Einige fragen sich: Was bedeutet „nur im absoluten Notfall nutzen?“ Ist das schon, wenn die Nerven blankliegen, man an der Matheaufgabe verzweifelt? Ärger gibt es auch über das wenig digitale Lernen, die Stapel ausgedruckter, unverständlicher Aufgabenstellungen. Nicht nur Eltern sind genervt: Lehrkräfte, die selbst Nachwuchs haben, frustriert das kopflose Hin und Her ebenso. Obwohl Schulleiterinnen und -Leiter alles tun, um sich mit den ständig neuen Regeln zu arrangieren. Es ist alarmierend, dass sich schon Mannheimer Lehrer anonym melden, weil sie resigniert sind über die fehlende Linie von oben. Konzepte, wie es bessergehen könnte, gibt es schon – vom Robert Koch-Institut. Lehrerverbände fordern zurecht, die Empfehlungen der Virologen endlich umzusetzen. Und schrittweise auf Wechselbetrieb mit hybridem Unterricht umzustellen. So könnten sozial schwache Kinder, für die Schule ein Zufluchtsort ist, wieder im Klassenzimmer lernen. Während wohlbehütete Schüler den Unterricht per Stream verfolgen.

Es ist an der Zeit, endlich mehr in die Ausbildung der Heranwachsenden zu investieren, statt in die Wirtschaft. Damit Mütter und Väter nicht zwischen Gesundheit oder Bildung ihres Kinds und der eigenen Belastungsgrenze entscheiden müssen. Die Notbetreuung ist für Berufstätige unverzichtbar. Sie ist und bleibt aber eine Notlösung, und dazu noch eine schlechte.

