Schmalspur reicht nicht

Alles schon mal da gewesen: Quartiermanagement (QM) samt Trägerverein sollen (nachdem dies 2011 geändert worden war) nun wieder vom OB-Dezernat aus gesteuert werden. Eine richtige Entscheidung. Schließlich darf sich die wichtige Querschnittsaufgabe der Gestaltung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf nicht im Klein-Klein-Hickhack der Verwaltung verheddern. In den sozialen Brennpunkten, in denen Bewohner Folgen von Bildungs-, Sozial- und Flüchtlingspolitik meist direkt spüren, müssen endlich mehr Ressourcen ankommen, will man das Feld nicht den Rechtspopulisten überlassen.

Im Rathaus hat man das erkannt und mit der Lokalen Stadterneuerung einen ersten Schritt getan. Nun wird von hier aus auch das QM verwaltet. Gut so. Das lässt hoffen, dass die mühsam aufgebauten Netzwerke, Kärrnerarbeit über Jahre, nicht nur erhalten, sondern belebt und besser finanziert wird. Geld floss bisher oft nur dort, wo die Not am größten war – Handeln nach dem St. Floriansprinzip. Das muss sich ändern und alles mit den Quartierbüros/Gemeinwesenprojekten der Freien Träger sowie der GBG, die sich an der Basis bestens auskennen, verzahnt werden. Auf der Schmalspur wird die Stadt die Probleme nicht lösen.

Eine moderne Stadtentwicklung braucht jedenfalls solche integrativen Kommunikationsplattformen und eine unabhängige Beteiligungskultur, die die Menschen mitnimmt. Wer sie aber will, muss Vertrauen schaffen und bereit sein, Macht zu teilen. Wesentliche Grundlage dafür: Transparenz, Offenheit und Überzeugungskraft.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018