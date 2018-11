Schmerzhafte Erkenntnis

Die TSG Hoffenheim ist in der Königsklasse des Fußballs an ihre Grenzen gestoßen – so bitter und schwer ertragbar diese Wahrheit für den überehrgeizigen Trainer Julian Nagelsmann auch sein mag. Seiner teilweise vom Verletzungspech strapazierten Mannschaft fehlen trotz gelungener Taktikkniffe wie gegen Manchester City auf Europas größter Bühne schlichtweg ein paar Prozentpunkte in allen Bereichen, um die Konkurrenten überflügeln zu können. Fünf Vorrundenpartien ohne einen einzigen Sieg sind eine klare Botschaft, auch wenn der Bundesligist bei seiner Premiere in keiner Partie chancenlos war.

Hoffenheim spielt offensiv spektakulär, doch die chronischen Abwehraussetzer – die Nagelsmann aktuell nicht abstellen kann – bringen die TSG immer wieder um den verdienten Lohn. Es ist offensichtlich, dass die Mannschaft und auch der Coach, der das Team in der Liga in der Spitzengruppe stabilisiert hat, Lehrgeld bezahlt haben. Nagelsmann hat in der Champions League teilweise zu forsch gecoacht, weil er zu viel wollte.

