Schmerzhafte Vernunft

Es ist ihnen schwergefallen, sehr schwer. In mehreren Telefonaten und virtuellen Sitzungen haben die Kirchen darum gerungen, ob sie in Mannheim wirklich die Weihnachtsgottesdienste ausfallen lassen.

Ausgerechnet an Weihnachten! Es ist jene Zeit, in der die Kirchen sonst immer voll besetzt, ja manchmal sogar völlig überfüllt sind. Es ist jene Zeit, in der auch völlig kirchenfern lebende Menschen die Frohe Botschaft mal an sich heranlassen. Und es ist die Zeit, in der sonst beiseitegeschobene christliche Symbole und Bräuche für kurze Zeit doch wieder Einzug halten in den leider sonst so säkularisierten Alltag.

Und besteht nicht ausgerechnet dieses Jahr, dieses Weihnachten noch mehr der Wunsch, das „Fürchtet Euch nicht“ der Engel im Weihnachtsevangelium zu hören, sich über das Christkind als Bote der Hoffnung zu freuen?

Ein Gottesdienstbesuch gibt, auch wenn weniger kirchlich verankerte Menschen darüber lächeln mögen, zahlreichen Menschen enorm viel Kraft. Für Trost und Halt zu sorgen in einer Zeit, die wegen der brutal wütenden Pandemie von gewaltiger Unsicherheit, ja Hilflosigkeit geprägt ist – das ist eine wichtige Aufgabe der Kirche. Genau deshalb, und nicht aus purer Routine oder traditionalistischem Starrsinn, haben sich manche Pfarrer und Gemeinden schwer damit getan, jetzt doch alle Gottesdienste an Weihnachten abzusagen.

Aber es ist richtig so. Im Frühjahr, an Ostern hat die Absage der Staat verordnet. Das berührte, ja beschnitt die vom Grundgesetz garantierte Freiheit der Religionsausübung und die Autonomie der Kirchen. Nun, zu Weihnachten, schreibt der Staat nur die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln vor. Jetzt sind es die Kirchen selbst, die reagieren müssen. Die evangelische Seite tat das schnell, als die Zahl der Infizierten explodierte. Bei den Katholiken hat allerdings der katholische Stuttgarter Bischof deutlich schneller die Notbremse gezogen als sein für Nordbaden zuständiger Freiburger Kollege. Der ließ die Gemeinden vor Ort lange, zu lange im Unklaren. Der Mannheimer katholische Dekan hat nun auch ohne Placet des Freiburger Erzbischofs in ökumenischer Eintracht mit der evangelischen Seite die komplette Absage entschieden – aus Einsicht, aus Vernunft.

Trotz fantasievoller Alternativangebote wird vielen Menschen zwar etwas fehlen an Weihnachten. Aber die Rücksicht auf die Gesundheit, auf die enorm unter Druck stehenden Mitarbeiter der Krankenhäuser gebietet diesen schmerzlichen Verzicht – in der Gewissheit: Gott ist immer nah, wenn man an ihn glaubt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020