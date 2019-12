Schnell an einen Tisch

So viele Besucher gab es bei noch keiner Bezirksbeiratssitzung im Mannheimer Norden: Rund 100 Bürger fanden den Weg in den Sandhofener Bartholomäussaal. Immer wieder mussten Stühle herbeigeschafft werden, trotzdem mussten einige Interessierte am Eingang stehen. Viele blieben sogar bis zum Sitzungsende um Mitternacht.

Das Interesse kommt nicht von ungefähr: Die Menschen im Mannheimer Norden fühlen sich abgehängt. Jahrelang kämpften sie gegen nächtliche Hubschrauberflüge zum und vom Militärflughafen der Coleman Barracks. Auch das eine oder andere Verkehrschaos rund um die Sanierung der A 6 ertrugen die Menschen im Norden größtenteils mit Fassung. Und noch immer bereitet die geplante ICE-Neubautrasse zwischen Mannheim und Frankfurt den Bürgern Sorgen.

Jetzt machen stundenlange Diskussionen und emotionale Redebeiträge über die möglichen Standorte besonders deutlich, dass beim Thema Windräder mit heftigster Gegenwehr zu rechnen ist. Verzweifelte Bürger, die während der Sitzung andere sogar dazu aufrufen, ihre Grundstücke auf dem Areal nördlich der A 6 nicht zu verkaufen, um den Flächennutzungsplan scheitern zu lassen, machen deutlich, wie brenzlig die Situation ist. Denn wenn keine Bereiche ausgewiesen sind, muss Mannheim überall Windräder zulassen. Die Verantwortlichen müssen die Bevölkerung deshalb schleunigst wieder an den Tisch holen – wie bei der Bürgerbeteiligung vor dreieinhalb Jahren. Nur intensive Gespräche können verhindern, dass ein Scheitern des Flächennutzungsplans Tür und Tor für eine willkürliche Anordnung von Windrädern über die ganze Mannheimer Landkarte öffnen.

Ob die Auswahl der Fläche nördlich der A 6 sinnvoll ist, das ist eine ganz andere Frage. Der Standort im unsicheren Boden des früheren Niedermoors Sandtorfer Bruch mit geringem Grundwasserabstand muss sorgfältig geprüft werden.

