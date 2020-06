Schnell handeln

Die Corona-Krise hat Eltern und Kindern einiges abverlangt. Heimarbeit und -unterricht, Betreuung und Kontaktsperren, das alles gleichzeitig über Wochen. Der neue Bildungsbericht bestätigt, was durch die Pandemie offensichtlich geworden ist: Schule außerhalb von Schulen zu praktizieren, ist kompliziert und ein Wagnis.

Zum Teil ist es beschämend, was im Bildungsbereich in Sachen Digitalisierung zu beobachten ist. Es fehlt an Ausstattung, Vernetzung, mitunter auch an der Bereitschaft, sich auf neue Technik einzulassen. Nach den Sommerferien gehen die Schulen wieder in den Regelbetrieb, ohne Abstand, ohne Maskenpflicht. Falls es zu einer nächsten Pandemie-Welle kommen sollte, dürfte sich an den Problemen nicht viel geändert haben.

Dazu gehört auch, was der Bericht ebenfalls bemängelt: Es sind wieder jene Kinder im Nachteil, die aus bildungsfernen Haushalten kommen. Auch wenn das System durchlässiger geworden ist, die soziale Herkunft beeinflusst den Schulerfolg. Der ungleiche Zugang zu Medien und Hardware in der Corona-Zeit könnte dies verschärfen. Jedenfalls lässt der Umstand, dass die Zahl der Jugendlichen ohne Abschluss ansteigt, nichts Gutes erahnen. Es muss daher schnell aufgerüstet werden. Damit jede Lehranstalt über WLAN und digitale Unterrichtsmöglichkeiten verfügt. Kinder müssen zudem die Chance haben, von Schulen einen Computer oder ein Tablet zu erhalten, wenn ihnen diese daheim nicht zur Verfügung stehen. Das kostet Geld. Sicher mehr, als im Digitalpakt veranschlagt. Aber Geld ist in diesen Zeiten ja wohl nicht das Problem.

