Schneller als erwartet: Saisonstart des SV Waldhof

Wer einen Eindruck davon bekommen will, wie schwierig es in der 3. Fußball-Liga sein kann, eine erfolgreiche Mannschaft zu bauen, muss von Mannheim aus nur 50 Kilometer gen Westen blicken. Der 1. FC Kaiserslautern versucht jetzt schon im dritten Jahr, sich unter vergleichsweise hohem finanziellen Einsatz wieder Richtung 2. Liga zu orientieren - und stagniert auch in dieser Saison bisher fern der Aufstiegsplätze.

Das muss man wissen, um die gute Arbeit zu würdigen, die beim SV Waldhof in diesem Sommer geleistet wurde. Nach dem zehnten Spieltag haben sich die Mannheimer trotz eines gewaltigen personellen Umbruchs nicht nur in sicheren Tabellen-Gefilden konsolidiert, sondern zeigen auch rasanten Offensivfußball - wie beim beeindruckenden 4:1-Sieg gegen Aufstiegskandidat Ingolstadt zu besichtigen. Dass so schnell so viel funktioniert, damit war nicht zu rechnen - am Samstag standen immerhin sieben Neuzugänge in der Startelf.

Aber die Neuen haben sich fast durchweg als Verstärkungen herausgestellt, die Handschrift des neuen Trainers Patrick Glöckner ist bereits nach wenigen Monaten sichtbar. Der frühere Chemnitzer Coach und Sportchef Jochen Kientz haben bei der Auswahl der Verstärkungen viel Wert auf Tempo gelegt. In Kombination mit Glöckners sehr offensiv gedachter Fußballidee hat das dazu geführt, dass der SVW eines der torhungrigsten Teams stellt - und dabei wurden gerade in der ersten Saisonphase noch Chancen en masse vergeben.

Viel gewagt

Manager Kientz hat viel gewagt nach der vergangenen Saison. Er ließ Aufstiegshelden wie Gianluca Korte, Maurice Deville oder Kevin Conrad ziehen und vollzog einen großflächigen Umbau des Teams. Dabei gab es unnötige Nebengeräusche, die mit einer anderen Art interner Kommunikation sicher hätten vermieden werden können. Auch dass die letzten Lücken im Kader - vor allem im Angriff - erst gefüllt werden konnten, als die Vorbereitung schon fast zu Ende war, fiel zweifelsohne in die Kategorie suboptimal.

Aber wie der „neue SVW“ auftritt, entkräftet die Kritik an Kientz. Die neuen Stürmer Joseph Boyamba und Dominik Martinovic sind für jede Abwehr eine Bedrohung, Marcel Costly und Anton Donkor bringen frische Dynamik auf der Außenbahn, Hamza Saghiri Spielintelligenz aus dem Mittelfeld - und Jesper Verlaat entwickelt sich wie erwartet zu einem der besten Abwehrspieler der Liga.

Mit dem Abstiegskampf sollte der Waldhof im Normalfall nichts zu tun bekommen. Vielleicht ist in dieser enorm ausgeglichenen Klasse sogar eine Überraschung drin. Aber es wäre schlau und realistisch, Rückschläge einzukalkulieren. Auf die Aufstiegsplätze fehlen zwar nur vier Punkte - die Abstiegsränge sind aber auch lediglich fünf Zähler entfernt.

