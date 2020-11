Schnelles Internet ist so wichtig wie Wasser

Für Landrat Stefan Dallinger ist das schnelle Internet eine der Zukunftsfragen. Was er 2014 beim Startschuss des Projekts Fibernet angekündigt hat, hinkt dem Zeitplan weiter hinterher. So sollten bereits 2017 die Schriesheimer Stadtteile Altenbach und Ursenbach sowie das Gewerbegebiet in Schriesheim angeschlossen werden. In den Odenwaldstadtteilen liegen die Glasfaserkabel jetzt endlich, im Gewerbegebiet laufen seit dieser Woche die Arbeiten dafür.

Mit dem Bau des sogenannten Backbone ist eine wichtige Grundlage für das flächendeckende Breitbandnetz geschaffen, doch vom Ziel, das Glasfaserkabel in jedes Haus zu bringen, ist der Kreis noch immer weit entfernt. Dass private Unternehmen beim Ausbau den Vorrang haben, macht es für die Kommunen nicht leichter. Gut, dass die Schulen zuerst kommen. Aber gerade die Corona-Pandemie zeigt, dass eine schnelle Datenleitung auch zuhause für die Menschen entscheidend ist. Schnelles Internet ist heute genauso wichtig wie Wasser, Strom und Telefon, besonders im ländlichen Raum. Daran muss weiter mit Hochdruck gearbeitet werden.

