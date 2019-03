Schnöde Interessen

Mit Diplomatie hat das Verhalten der USA im Streit um den Einsatz von Huawei-Technolgie beim Aufbau der 5G-Netze in Europa nichts mehr zu tun. Der Drohbrief des US-Botschafters in Deutschland, Richard Grenell, an die Bundesregierung ist der bisherige Gipfel der Unverschämtheiten. Aber bei der Huawei-Kontroverse geht es der US-Regierung nur vordergründig um die Sicherheit beim Ausbau der ultraschnellen Mobilfunknetze. Denn wem der maximale Schutz seiner Kommunikations-Infrastruktur wirklich am Herzen liegt, kettet sich niemals an einen einzigen Anbieter – Hintertüren können überall eingebaut werden. Sicherheit kann nur durch hohe technische Standards, Überprüfung des Personals und ständige Wachsamkeit der Spionageabwehr gewährleistet werden.

Es drängt sich der Ver- dacht auf, dass der „Amerika zuerst“-Präsident Donald Trump einmal mehr schnöde Wirtschaftsinteressen verfolgt. Auffällig, dass Grenell in seinem Drohschreiben ausgerechnet den Hinweis auf US-Ausrüster Cisco „vergisst“, der von einem Ausschluss Huaweis bei internationalen Projekten profitieren könnte. Doch ein offenes Ausschreibungsverfahren beim Ausbau der 5G-Netze liegt nicht nur im Interesse von Wirtschaft und Verbrauchern – es verspricht am Ende auch mehr Sicherheit für alle.

