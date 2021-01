Schön bunt, aber lückenhaft

Kaum eine Zahl interessiert die Menschen im Moment so sehr wie die täglichen Corona-Werte. Der Rhein-Neckar-Kreis tut deshalb gut daran, seine Öffentlichkeitsarbeit in diesem Punkt weiter auszubauen. Die Bürger wollen wissen, wie sich die Situation in ihrer Gemeinde oder in ihrer Stadt darstellt. Deshalb ist es lobenswert, dass Interessierte diese Daten jetzt per Mausklick am Computer und – in Kürze – auch per Fingertipp auf Tablet oder Smartphone in bunten Farben abrufen können.

Weitere Funktionen erlauben es darüber hinaus sogar, die Zahlen in Relation zueinander zu setzen. Die absoluten Werte zeigen, wie viele Menschen von dem Virus betroffen sind. Aussagekräftiger sind sie, wenn sie als Anteil an der Bevölkerung angegeben werden. So lässt sich schnell ein Vergleich mit Nachbarkommunen ziehen. Dabei stellt man beispielsweise fest, dass Heddesheim mit knapp 2,8 Prozent der Einwohner relativ hoch liegt, Schriesheim hingegen mit 1,7 Prozent relativ niedrig.

Die Entwicklung der Zahlen lässt sich seit Beginn der Erhebungen im März 2020 genau verfolgen, allerdings nur auf Ebene des Kreises und der Stadt Heidelberg. Für die einzelnen Kommunen gibt es diese Zahlen auf dem neuen Dashboard nicht, bislang jedenfalls. Das offenbart zugleich eine kleine Schwäche der Statistik aus dem Landratsamt: Veröffentlicht wird nur, was die Behörde will. Das ist zugegebenermaßen viel, und zwar deutlich mehr als in benachbarten Kreisen in Hessen und Rheinland-Pfalz. Aber es ist eben nicht alles. Wie viele Menschen aus einer Stadt oder Gemeinde bereits im Zusammenhang mit Corona gestorben sind, erfährt der Besucher der Webseite beispielsweise auch weiterhin nicht. In diesem Punkt ist der Kreis Bergstraße auskunftsfreudiger, wenngleich Darstellung und Datenmenge dort nicht ansatzweise mit jener aus dem Rhein-Neckar-Kreis mithalten können.

