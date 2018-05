Anzeige

Was nützt ein „roter“ Bundesfinanzminister, wenn er doch bloß die Politik seines „schwarzen“ Vorgängers fortsetzt? Diese Frage dürften sich viele Sozialdemokraten angesichts des Zahlenwerks von Olaf Scholz verärgert stellen. Zum ersten Mal nach fast zehn Jahren gibt es wieder einen Kassenwart mit SPD-Parteibuch. Aber in der Praxis bleibt vieles wie gehabt. Die anhaltend gute Konjunktur wird jedenfalls auch unter Olaf Scholz haushälterisch mehr verwaltet als gestaltet.

Nun ist es sicher kein Fehler, dass der neue Finanzminister an der „schwarzen Null“ festhält, dem Herzensanliegen der Union. Gerade weil der Staat immer neue Rekordeinnahmen verbucht, wäre es schon seltsam, obendrein noch neue Kredite aufzunehmen. Zumal das Geld auch sinnvoll ausgegeben werden muss. Trotzdem kann Scholz aus dem Vollen schöpfen. Mit einem derart komfortablen Finanzpolster ist noch keine Regierung in eine Amtsperiode gestartet. Genau das wäre die Chance für einen großen Wurf in der Finanzplanung gewesen. Die Chance, das Land für die Zukunft wetterfest zu machen. Bildung, Qualifizierung, Breitbandausbau sind dafür nur ein paar Stichwörter.

Von all dem ist sicher etwas im Haushalt dabei. Aber eindeutig zu wenig. So enthält Scholz‘ Finanzplanung sogar einen Rückgang der Investitionsmittel. Nun stimmt es zwar, dass der Bund die Länder vereinbarungsgemäß ab 2020 finanziell massiv entlastet und sich für die so Begünstigten neue Spielräume bieten könnten. Ob dieses Kalkül aufgeht, bleibt ungewiss.