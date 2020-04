Europa sieht sich mit einer noch nie da gewesenen Krise konfrontiert – und damit ist nicht das Virus gemeint. Zum ersten Mal stehen nicht nur einige, sondern alle Mitgliedstaaten mit dem Rücken zur Wand. Ganz anders als in der Finanz- oder Staatsschuldenkrise sind alle betroffen, jeder ist auf seine eigene Weise Opfer. Und niemand verfügt über finanzielle Ressourcen, mit denen er andere retten könnte.

Mehr noch: Jeder nationale Alleingang beschädigt andere. Ein Ausfall des Binnenmarktes trifft die Wirtschaft des Lieferanten-Staates ebenso wie denjenigen, der Waren braucht. Dies zeigt auch die veränderte Tonlage in Deutschland. Die Konjunktur-Lokomotive hat selbst an Zugkraft verloren. „Wer kauft denn unsere Produkte, sollte die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zerbrechen?“, fragte der Bundesaußenminister Heiko Maas vor dem Gipfel am Donnerstag.

Eine Lösung zeichnete sich bestenfalls in Umrissen ab. Der wichtigste Fortschritt dieser Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs bestand wohl darin, dass man nicht mehr über ohnehin nicht mehrheitsfähige Instrumente stritt, sondern konsensfähige Modelle auf den Tisch legte. Bis zur solidarischen Hilfe ist der Weg zwar noch weit. Aber man scheint wenigstens wieder konstruktiv zusammenzuarbeiten.

Dabei stehen die Staatenlenker unter Druck. Denn sie brauchen einen großen Wurf, der schlagartig, überzeugend und kraftvoll ist – und gleichzeitig der Union die richtige Richtung für die nächsten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte gibt.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will keine Rückkehr zur Zeit vor dem Lockdown und somit auch keinen Wiederaufbau, sondern ohnehin fällige Schritte nach vorn zu Klimaneutralität, Digitalisierung und nachhaltiger Wirtschaft tun.

Sie hat Recht. Denn die bereits getroffenen Beschlüsse stellen nichts anderes als ein gewaltiges Konjunkturprogramm dar, das alles leisten könnte, was als Anschub für die Nach-Coronavirus-Ära nötig ist. Dies gilt umso mehr, da nun über Dimensionen von Hilfspaketen nachgedacht wird, die in normalen Zeiten undenkbar wären. Von der Leyens Vorschlag hat daneben noch den Charme, den Streitpunkt gemeinsame Haftung für die Schulden anderer vom Tisch zu räumen. Das wäre ein guter Neuanfang, der sogar ein bisher gefährdetes Gut wieder in die Gemeinschaft zurückbringen könnte: Solidarität.

