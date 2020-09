Schule im Wahlkampf

Als vor einem halben Jahr die Pandemie die Schließung der Schulen erzwungen hat, gab es eine bemerkenswerte Aufbruchstimmung. Die meisten Schulen versuchten, aus ihren unzureichenden technischen Mitteln das Beste zu machen. Natürlich konnte der Fernunterricht nicht die Schule ersetzen. Deshalb muss beim Neustart nach den Sommerferien alles dafür getan werden, dass der Regelbetrieb unter den Einschränkungen der Pandemie flächendeckend ins Laufen kommt. Denn es weiß niemand, wann ein Impfstoff da sein wird. Obwohl die Rahmenbedingungen allen bekannt sind, zeigt sich in den letzten Wochen ein Stimmungsumschwung. Da sind die Lehrerverbände, die mit unrealistischen Forderungen zur Sicherheit die Debatte bestimmen. Und natürlich zeigen sich in den Breitseiten auf die zuständige Ministerin die Vorboten des Landtagswahlkampfs. Denn Susanne Eisenmann ist auch die Spitzenkandidatin der CDU.

Eisenmann hat in den letzten Monaten sicher Fehler gemacht. Als es im Sommer um die Öffnung der Schulen ging, hat sie mehrfach forsch entschieden und die Schulen dabei überfordert. Pech hatte sie, dass die von ihr durchgesetzte Reform der gesamten Schulverwaltung die schnelle Reaktion auf die Herausforderungen der Pandemie behindert hat. Beim Musikunterricht hat sie sich erst nach dem lauten Protest bewegt. Natürlich gibt es auch in ihrem Rahmenkonzept für das neue Schuljahr Regelungslücken – besonders was die Sonder- und die Berufsschulen mit ihrer großen Variantenvielzahl betrifft.

Allerdings wird auch manches bei Eisenmann abgeladen, was andere verbockt haben. Dass Baden-Württemberg beim Anschluss der Schulen an das schnelle Internet blamabel abschneidet, geht aufs Konto der Kommunen. Das gilt auch für die peinliche Tatsache, dass erst ein halbes Prozent der Gelder aus dem Digitalisierungspakt abgerufen sind. Immerhin scheinen alle Beteiligten den Schuss gehört zu haben: Die Verteilung der 130 Millionen Euro für Schülerlaptops gelang sogar in der Ferienzeit. Mehr Tempo muss Eisenmann bei der Lernplattform für alle Schulen machen.

Der Ausnahmezustand wird die Schüler, die Lehrer und die Eltern im nächsten Schuljahr im Griff behalten. Zu viele Lücken sind schon jetzt vorhanden. Und es ist zu befürchten, dass weitere dazu kommen, wenn die Corona-Infektionszahlen weiter steigen und wieder Schulen geschlossen werden müssen. Es wäre allen zu wünschen, dass dann wieder der Gemeinschaftsgeist aus dem Frühjahr sichtbar wird.

