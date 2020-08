Schule weiter denken

Die Coronakrise wirkt wie ein Brennglas, sie macht Missstände sichtbar, die schon länger bestehen. Die gibt es auch in Schulen. Aber diese Missstände haben nur bedingt etwas mit der mangelhaften Digitalisierung zu tun. Denn das ist das neue Totschlag-Argument geworden: „Wir könnten ja, wenn nur das W-Lan schneller wäre“. Zentrale Frage ist vielmehr, wie guter Fernunterricht aussieht.

Den Schülern die Seiten im Buch aufzuschreiben und sie dann dem Selbststudium zu überlassen nach dem Motto „Lies den blauen Kasten und verinnerliche ihn“ ist sicherlich kein guter Fernunterricht. Es ist auch kein guter Unterricht. Für den Lernerfolg ist nicht entscheidend, ob analog oder digital unterrichtet wird, sondern wie unterrichtet wird. Zeigt der Lehrer Fürsorge für seine Schüler? Gibt er Feedback? Prüft er den Lernstand? Das lässt sich per Online-Unterricht klären, aber auch ganz banal per Telefon oder auf dem Postweg. Entscheidend ist, dass sich der Lehrer nicht nur als Wissensvermittler versteht, sondern als Bildungsagent, der jeden Schüler zum bestmöglichen Lernerfolg führt.

Schon vor Corona ist das nicht in dem Umfang passiert, wie es möglich und nötig gewesen wäre. Wie sonst sind die Resultate der Pisa-Studien zu verstehen, wonach der Bildungserfolg in Deutschland noch immer stark vom Elternhaus abhängt? Wäre der Lehrer ein Bildungsagent, spielte das Elternhaus keine so große Rolle. Dies sind keine Schuldzuweisungen, sondern Erkenntnisse, die genutzt werden könnten, um Schule langfristig weiterzuentwickeln.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.08.2020