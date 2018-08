Schutz der Freiheit

Anzeige

Als ein britischer Terrorist im vergangenen Jahr fünf Menschen tötete, mussten sich die Behörden zurecht viele Fragen gefallen lassen. Wie konnte ein Mann mit einem Mietwagen und mit einem Messer vor dem Westminster-Palast so viel Schaden anrichten, so schrecklich viel Leid verursachen? Die Sicherheitsmaßnahmen in der Metropole wurden im Anschluss auf den Prüfstand gestellt. Und die Stadt ließ unter anderem neue Barrikaden um den Palast und auf der Brücke errichten.

Zudem herrscht seither eine erhöhte Präsenz von Polizisten in der Gegend, die, anders als bei Bobbys auf der Insel üblich, mit Schusswaffen ausgestattet sind. Der Tag gestern hat gezeigt, dass die Maßnahmen greifen. Die Barrikaden haben den Autofahrer gestoppt, und innerhalb von Momenten waren Dutzende Beamte vor Ort und haben den Aggressor festgenommen. Derzeit deutet alles darauf hin, dass es sich um einen einsamen Wolf handelt – ob wirklich radikalislamische Motive hinter dem Vorfall stecken oder psychische Störungen verantwortlich sind, muss erst noch geklärt werden.

Aber klar ist: Ohne die Lehren aus dem vergangenen Jahr wäre die Attacke weitaus schlimmer ausgegangen. Zugleich sendet damit die offene Gesellschaft ein wichtiges Signal aus, dass Westminster keineswegs zu einem abgeriegelten Komplex verkommen ist, sondern sich der Palast als Herz der britischen Demokratie weiterhin frei zugänglich präsentiert.