Schwerer Schaden

Die Nummer geht schief – das ist augenscheinlich völlig klar. Es würde nach Lage der Dinge an ein Wunder grenzen, sollte der Vertrag über den Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union heute Abend tatsächlich eine Mehrheit im Unterhaus finden. Dabei ist die Blauäugigkeit der Gegner kaum mehr zu überbieten. Schließlich war immer klar, dass sich die europäische Gemeinschaft von ihnen nicht in die Knie zwingen lassen würde.

Das Bild einer Union, der man alle möglichen Zugeständnisse abtrotzen kann, musste eine weitere Wählertäuschung bleiben. Zu gravierend wären die Verstöße gegen die Grundpfeiler dieser Union, wenn sie den britischen Unternehmen zwar freien Zugang zum Binnenmarkt gewähren würden, ohne dass diese auch die übrigen Auflagen wie Freizügigkeit für Arbeitnehmer akzeptieren.

Der Ruf nach einem Plan B liegt also in der Luft. Beide Seiten müssen das Chaos vermeiden, das sich abzeichnet, wenn man ohne Deal auseinanderbricht. Selbst in London weiß man, dass die lächerlichen Übungen mit ein paar Lastwagen für die Tage nach dem 29. März auch nicht annähernd das Durcheinander vorwegnehmen können, das sich mit einem ungeregelten Brexit einstellen würde.

Die Idee aus Brüssel, Premierministerin Theresa May ein paar Monate mehr Zeit zu geben, klingt verlockend. Doch damit ist die Frage nicht beantwortet, warum sechs Monate zusätzlich jene in Großbritannien von einem guten Austrittsvertrag überzeugen könnten, die schon seit zwei Jahren Fundamentalopposition für angemessen halten.

Auf dem Weg zu einer brauchbaren Lösung ist nicht die EU das Problem, sondern die britische Politik – Premierministerin Theresa May übrigens eingeschlossen. Im Sumpf aus Karrieredenken, verquerem Nationalstolz und verlogenen Parolen gab es keine überzeugende Persönlichkeit, der die Menschen trauen konnten und die offen hätte sagen können: Dieser Brexit bringt schweren Schaden für unser Land – lassen wir das doch einfach.

