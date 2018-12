Viele Menschen zucken zusammen, wenn jemand vor oder nach Silvester auf der Straße einen Böller zündet. Sie können wohl am besten nachvollziehen, welcher Schreck Anwohnern rund um Spinelli jetzt in die Glieder gefahren sein muss. An einem ruhigen Samstagmorgen peitschen vor ihren Häusern plötzlich Gewehrschüsse durch das Morgengrauen. Einigen wird das Brötchen aus der Hand gefallen sein, und man kann das verstehen. Noch nie zuvor wurde auf Spinelli gejagt, und niemand hat die Bürger in Käfertal und Feudenheim im Vorfeld über die Jagd informiert. Das ist ein schweres Versäumnis, denn das Gelände liegt nicht irgendwo weit draußen, sondern grenzt direkt an Wohngebiete. Auf dem Areal – und das ist der noch kritischere Punkt – leben zudem immer noch Flüchtlinge. Die Menschen in der Unterkunft dort, junge und alte, haben in ihren Heimatländern und auf dem Weg nach Europa zum Teil Schlimmes erlebt. Manche sind traumatisiert, Schüsse in der unmittelbaren Umgebung nehmen sie deshalb höchstwahrscheinlich als Angst einflößende Belastung wahr.

Es geht hier nicht um Sinn oder Unsinn von Jagden, es geht um die angemessene Umsetzung. Von Jägern darf man erwarten, dass sie ihre Leidenschaft verantwortungsvoll und sensibel ausüben. Das machen sicherlich die meisten. Im speziellen Fall war das nicht so: Jagdpächter und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Eigentümerin des Geländes hätten durchaus auf die Idee kommen dürfen, das Regierungspräsidium vorab zu informieren.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018