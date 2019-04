Sie ist neben dem Ludwig-Frank-Gymnasium eine von zwei Mannheimer Eliteschulen des Sports: die Integrierte Gesamtschule im Herzogenried. Eishockeyspieler Dennis Seidenberg, jetzt bei den New York Islanders unter Vertrag, hat die Talentförderung der Schule ebenso durchlaufen wie Adler-Verteidiger Moritz Seider, Kajak-Weltmeister Max Lemke und unzählige weitere erfolgreiche Sportler. Das steht in merkwürdigem Kontrast zu der maroden Halle oder den teilweise gesperrten Außenanlagen, mit denen die IGMH seit langem zu kämpfen hat. Deshalb kommt die Millionen-Förderung aus Berlin jetzt gerade recht.

Eher unverhofft hat die IGMH den Zuschlag erhalten, das Bundesprogramm war mehrfach überzeichnet. Aber nachdem das Geld aus der Bundeshauptstadt fließt, legt die Stadt noch einmal mehr als das Doppelte drauf. So können in rund zweieinhalb Jahren sowohl Halle als auch Außenanlagen die Erwartungen an eine Sport-Eliteschule erfüllen.

Es hätte auch ganz anders kommen können: Berlin lehnt den IGMH-Antrag ab, bei den Außenanlagen greift nur eine Minimalerneuerung – und die Sanierung der Halle steht in den Sternen. Dieses Szenario ist zum Glück nicht eingetreten. Aber das Beispiel zeigt: Trotz mehr Geld in den öffentlichen Kassen liegt im schulischen Bereich vieles im Argen. Was passiert, wenn die Konjunktur nachlässt? Die Finanzen werden knapper, und die Kommunalpolitiker müssen ihre Prioritätenliste noch einmal überarbeiten.

Derzeit sieht es nicht danach aus, dass die Schulen dann zu den Gewinnern zählen würden. Ein Schlaglicht darauf warf vor kurzem die Diskussion mit dem Gesamtelternbeirat bei einer Veranstaltung im Vorfeld der Kommunalwahl: Während Zig-Millionen in repräsentative Großprojekte wie Buga oder Nationaltheater fließen, zerbrechen sich die Kommunalpolitiker ernsthaft darüber den Kopf, ob sich die Stadt für einen Bruchteil dieser Beträge eine Vollversorgung mit Schulsozialarbeitern leisten könnte. Sie sollten ihre Schwerpunkte neu setzen.

