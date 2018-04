Schwierige Aufgabe

Anzeige

Gute Nachricht für Stefan Flust-Blei: An der 100-Prozent-Marke ist er bei der Wahl zum Mannheimer SPD-Chef gerade noch vorbeigeschrammt. Seit Martin Schulz weiß man schließlich, dass zu viel Zustimmung auch zu viele Erwartungen bedeuten kann. Sehr groß ist die Unterstützung für den Landtagsabgeordneten bei den Mannheimer Sozialdemokraten trotzdem. Er wird sie brauchen können.

Denn die Aufgabe, vor der er und seine Partei stehen, ist kompliziert. Natürlich, die SPD stellt in Mannheim den Oberbürgermeister und mit der CDU die größte Fraktion, und doch hat die Partei in der Stadt an Bedeutung verloren. Das liegt nicht allein an den Verantwortlichen vor Ort, und dennoch werden sie jetzt versuchen müssen, bis zu den Kommunalwahlen im Mai 2019 das Ruder herumzureißen.

Mit Stefan Fulst-Blei hat sich die SPD für eine bewährte Kraft entschieden: Er trägt schon lange Verantwortung in der Partei, er ist angriffslustig und legt durchaus Wert auf öffentlichkeitswirksame Politik. Das könnte zu seiner Aufgabe passen. Die wird es sein, die SPD in Mannheim schnell öffentlich stärker wahrnehmbar zu positionieren.