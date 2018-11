Schwieriger Spagat

Der kolossalen Enttäuschung folgte der große Umbruch: Nach der völlig verkorksten und mit unrealistischen Erwartungen überfrachteten Heim-WM ist alles neu bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen. Langjährige Leistungsträgerinnen haben ihren Rücktritt erklärt, mit Henk Groener ist ein neuer Bundestrainer da und ein Anfang für eine bessere Zukunft gemacht.

Dass der Coach eine erfolgreiche Mannschaft aufbauen kann, hat er mit dem Nationalteam seines Heimatlandes bewiesen. Von 2009 bis 2016 betreute er die Oranje-Auswahl und führte die Auswahl aus der internationalen Bedeutungslosigkeit zu WM-Silber 2015 und zum vierten Platz bei Olympia 2016.

Was er dafür aber brauchte, waren Zeit, Vertrauen und Geduld. Der Niederländer kann nicht zaubern, weshalb von der EM in diesem Jahr nicht allzu viel erwartet werden darf. Die deutsche Mannschaft gehört zum internationalen Mittelmaß und ist von Medaillenrängen ganz weit entfernt. Die EM gilt daher als Durchgangsstation auf dem Weg zurück in die Weltspitze. Das klingt hart, entspricht aber schlichtweg der Realität.

Und doch muss Groener einen schwierigen Spagat bewältigen. Ein Turnier ist für eine deutsche Mannschaft immer mehr als ein Test. So lautet seit jeher der Anspruch, weshalb es der Einzug in die Hauptrunde schon sein sollte. Nur dann wird der Bundestrainer seine Mannschaft auch danach in Ruhe weiterentwickeln können.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018