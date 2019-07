Schwieriger Start

Ursula von der Leyen hat es geschafft. Aber der Preis für ihren Aufstieg zur ersten Frau an der Spitze der wichtigsten EU-Behörde ist hoch. Zurück bleibt ein Europäisches Parlament, in dem der Streit um das Personalkonzept der Union schwere Flurschäden hinterlassen hat. Das zeigt das denkbar knappe Ergebnis.

Noch im Wahlkampf durfte sich die Volksvertretung als das wichtigste demokratische Instrument dieser Gemeinschaft anpreisen – mit der Lizenz zur Besetzung des Chefpostens der Kommission. Doch es wurde zu oft vergessen, den wichtigen Satz hinzuzusetzen, dass auch Spitzenkandidaten über fehlende Mehrheiten straucheln können. Die Wut derer, die die neue Kommissionschefin nur deshalb nicht unterstützt haben, weil sie die Staats- und Regierungschefs treffen wollten, ist groß.

Und sie stehen für die vielen Wähler, die sich getäuscht fühlen. Von der Leyen war an dem Tabubruch, der zu ihrer Nominierung führte, zwar nicht beteiligt, aber sie muss ihn heilen. Denn die europäischen Institutionen dürfen sich nie wieder so zerfleischen, dass sich die Rechtsextremen und Populisten die Hände reiben können.

Sollten die Staats- und Regierungschefs und allen voran Emmanuel Macron und Viktor Orbán geglaubt haben, dass sie den Spitzenkandidaten-Prozess auf kaltem Wege erledigen können, werden sie lernen müssen, dass sie einem Irrtum erlegen sind. Dieses demokratische Element der Mitbestimmung über europäische Führungsfiguren wird nun umso sicherer fest verankert. Die EU-Abgeordneten werden eine vertragliche Vereinbarung zum Prüfungsfall für von der Leyen machen. Und das ist nur eine von vielen unangenehmen Aufgaben, vor denen sie steht.

Dabei muss die CDU-Politikerin anders agieren, als sie dies noch als Ministerin unter Bundeskanzlerin Angela Merkel getan hat. Wegducken und vage Nichtfestlegungen helfen weder beim Klimaschutz, bei der Rechtsstaatlichkeit oder der Beseitigung von Demokratie-Defiziten weiter. Von der Leyen stand bisher nicht in dem Ruf, programmatische Positionen einzunehmen. Das muss sie nun ändern. Und Berlin sollte schnell verstehen, dass diese Kommissionschefin fortan als Europäerin zu handeln hat und kein verlängerter Arm der Bundesregierung ist.

Die Wellen dieser Wahl in Straßburg schlagen bis in die Bundeshauptstadt. Weder die Grünen noch die Sozialdemokraten haben eine überzeugende Figur gemacht. Dass sie von der Leyen vorwarfen, sich von rechtsnationalen Regierungen wie der polnischen wählen zu lassen, während sie sich an die Seite der italienischen und französischen Rechten stellten, um von der Leyen zu verhindern, ist als politisches Signal zumindest schwer zu vermitteln.

Ursula von der Leyen muss noch bis zum 1. November warten, ehe sie ihr Amt antreten kann. Aber ab sofort wird von ihr erwartet, dass sie ihre Versprechungen einlöst. Die erste Herausforderung dürfte in der Besetzung der neuen EU-Kommission mit gleich vielen Männern und Frauen bestehen. Das wird nicht einfach. Denn die neue Präsidentin hat keinen Einfluss darauf, wen die Regierungen nach Brüssel schicken. Die Gleichberechtigung, für die sie steht, wird ihre erste Machtprobe.

