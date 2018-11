Schwieriges Konzept

Wer das Schlossmuseum kennt, ist nicht überrascht: Schon zu lange machen dort Temperaturschwankungen nicht nur den kostbaren Objekten, sondern auch Besuchern zu schaffen – und düstere Räume mit sorgsam verborgenen, aber komische Brummtöne absondernden Geräuschen wirkten auch nicht gerade attraktiv für Gäste.

Dabei ist das Problem nicht nur, dass in diesem Bereich Technik heute schnell veraltet. Das ganze Konzept war von Beginn an schwierig. Einerseits wollte man gerade mal acht Räume in ihrer ursprünglichen Form annähernd rekonstruieren. Das ist, im Vergleich zu anderen großen Schlössern, schon arg wenig – aber mehr Platz gab die Universität nicht her. Andererseits sollten diese wenigen Räume halt auch ein bisschen als Museum dienen, wenn auch ohne Beschriftungen oder gar eine museumspädagogisch moderne Präsentation. Aber schließlich hatte das Land dem Markgraf von Baden ja gerade für viel Steuergeld Lkw-Ladungen voller Inventar abgekauft, das musste jetzt eben irgendwie gezeigt werden. Und obendrein sollte es schnell gehen – damit zum Stadtjubiläum 2007 alles fertig ist, obwohl es vorher lange dauerte, bis sich das Land überhaupt zu diesem Projekt durchgerungen hatte.

Das alles rächt sich heute. Aber es ist prima, dass das Land dieses Problem jetzt anpackt und löst. Die neue Klimatechnik bedeutet dann hoffentlich auch insgesamt das Signal für eine neue Ära, für neue Konzepte im Schlossmuseum. Erste gute Ansätze gibt es jetzt – bitte weiter so!

