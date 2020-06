Sehnsucht nach Strand

Schlimmer geht es immer. In Russland schickte der Champions-League-Anwärter FK Rostow am Wochenende sein Nachwuchsteam zum Neustart der Rest-Saison gegen Abstiegskandidat PFC Sotschi – bei den Profis hatte es sechs positive Corona-Tests gegeben. Die Verantwortlichen der Premjer Liga beharrten trotz der in der Folge angeordneten Quarantäne darauf, das Spiel auszutragen. Die tapferen Jungs aus Rostow verloren mit 1:10.

Ein besonders krasses Beispiel der Wettbewerbsverzerrung beim Versuch, die Fußball-Wettbewerbe in Corona-Zeiten zu Ende zu bringen, sicher. Aber auch hierzulande nehmen DFL und DFB Kollateralschäden in Kauf, um irgendwie eine sportliche Entscheidung herbeizuführen – und die dringend benötigte letzte Tranche der Fernsehgelder abzugreifen. Nach der 0:2-Niederlage in Kiel am vergangenen Donnerstag stand der Dresdner Chris Löwe mit Tränen in den Augen vor den TV-Kameras und belegte die Entscheider in der DFL mit nicht durchgehend jugendfreier Kritik. Zweitligist Dynamo war nach einigen Infektionsfällen verspätet ins Training eingestiegen und muss seitdem ein strapaziöses Mammut-Programm mit acht Spielen in 22 Tagen absolvieren. Der Versuch, sich noch vor dem Abstieg zu retten, war unter diesen Umständen zum Scheitern verurteilt. Die in der DFB-Satzung als eines der wichtigsten Ziele festgeschriebene Förderung eines sportlich fairen Wettbewerbs wurde aber nicht nur im Fall Dresden schmerzhaft verletzt.

In der 3. Liga ächzen die Clubs unter einer knallhart konzipierten Saisonfortsetzung, in der ohne adäquate Vorbereitung im Drei-Tages-Rhythmus gespielt wird. Die Verletzungszahlen sind rapide in die Höhe geschnellt, weil die Kader der Drittligisten auf eine derartige Belastung mit englischen Wochen am Fließband nicht ausgelegt sind. Die letzten spielfähigen Profis des SV Waldhof sahen nach dem 3:2 gegen Großaspach am Samstag so ausgelaugt aus, als müssten sie eher direkt zum Ausspannen an den nächstbesten Strand als weiter auf den Fußballplatz. Ob unter diesen Ausnahme-Bedingungen am Ende wirklich die besten Teams in die 2. Liga aufsteigen werden? Äußerst zweifelhaft.

Werders Schicksal

Zwei Etagen weiter oben kann sich Werder Bremen allerdings nicht mit dem Verweis auf die widrigen Corona-Begleitumstände herausreden. Sollten die Norddeutschen nach 40 Jahren wieder aus der Bundesliga absteigen, ist das ein selbstverschuldetes Schicksal. Seit dem 3. Spieltag hat Werder kein Heimspiel mehr gewonnen, Trainer Florian Kohfeldt hat die chronischen Abwehrprobleme nie in den Griff bekommen. Die Bremer träumten von Europa – und werden, wenn am letzten Spieltag kein kleines Wunder geschieht, in Sandhausen landen. Vielleicht sollte sich Werder beim Neuaufbau ein Beispiel an Mainz und Augsburg nehmen. Zwei Clubs, die sich mit kleinen Mitteln seit mittlerweile über einem Jahrzehnt in der Bundesliga etabliert haben. Im Gegensatz zu Standorten mit weitaus besseren Voraussetzungen wie Hamburg, Stuttgart, Köln – und auch Bremen.

