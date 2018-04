Anzeige

Alle 120 Stühle belegt, dazu viele Leute auf Bänken am Rande, weitere noch an Stehtischen und sonst in der Halle verteilt – eine beeindruckende Menge an Bürgern war zur Gründung der Initiative gekommen, die ein neues Kultur- und Sportzentrum für Wallstadt fordert. Bei herrlichem Frühsommerwetter an einem Sonntagnachmittag so viele Leute zu mobilisieren – das ist schon ein sehr starkes Signal.

Schließlich hat sich hier keine Bürgerinitiative gegen etwas gebildet – was ja sonst oft vorkommt. Vielmehr handelt es sich um einen sehr konstruktiv-besonnenen und realistischen Kreis engagierter Bürger. Er verdient nicht nur Gehör, sondern auch Unterstützung.

Die Stadt hat im Zuge des Neubaugebiets Wallstadt-Nord im Jahr 2000 ein Bürgerhaus an der Wertheimer Straße versprochen, es aber nie realisiert. Langfristig jedoch muss sie den Wallstadtern das geben, was es auch sonst in nahezu jedem anderen Vorort dieser Größe gewährt: Einen ausreichenden Raum für das, was in Sonntagsreden oft als „bürgerschaftliches Engagement“ gerühmt, aber im Alltag oft viel zu wenig durch entsprechende Taten gewürdigt wird.