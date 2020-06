Die gute Nachricht mit Blick auf die Konjunktur in Corona-Zeiten lautet: Das Schlimmste scheint hinter uns zu liegen. Die schlechte lautet: Keiner weiß genau, wie es weitergeht. Zwar sind sich alle Ökonomen einig, dass dem tiefen Absturz in diesem Quartal ein stetiger Aufstieg bis hin zu einem spürbaren Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr folgen dürfte. Sicher ist allerdings auch: Solange es keinen massenhaft verfügbaren Impfstoff gegen Corona gibt, bleibt die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland an den Verlauf der Pandemie gekoppelt. Und folgt in den kommenden Monaten eine zweite Welle mit vergleichbaren Einschränkungen wie zuletzt, wird sie auf eine geschwächte Wirtschaft treffen – mit erheblich schlimmeren Auswirkungen als bislang.

Das Gute an der Situation ist, dass die Deutschen vieles selbst in der Hand haben. Wer weiterhin die wichtigsten Verhaltensregeln befolgt und das Risiko einer Ansteckung so weit wie möglich reduziert, tut nicht nur seiner eigenen Gesundheit und der seiner Angehörigen einen Gefallen. Wer das Coronavirus nicht weiterverbreitet, trägt auch dazu bei, dass die Wirtschaft wieder zur Normalität zurückkehren kann – mit allen positiven Konsequenzen für den eigenen Arbeitsplatz und damit auch den dringend benötigten privaten Konsum.

