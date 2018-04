Anzeige

Die Bundesministerien mit ihren rund 30 000 Stellen in Berlin und Bonn sind die SNCFs Deutschlands. McKinsey kommt hier nicht, so wenig wie ein Macron. Nur der Steuerzahlerbund heult gegen den Skandal an, wie ein ruheloser Hund gegen den vollen Mond.

Ganze Ämter sind de facto personelle Entsorgungs- und Reserveparks der Parteien, in denen die Beamten eine ruhige, wenn auch oft frustrierende Kugel schieben. Doppelstrukturen werden nicht vermieden, sondern im Gegenteil absichtlich geschaffen, sei es um Leute zu versorgen, sei es um die Ministerien des Koalitionspartners zu kontrollieren. Und wenn einer aus politischen Gründen unbedingt B-11-Beamter werden muss – mit rund 12 000 Euro im Monat – und deshalb Untergebene braucht, damit sich diese Besoldung rechtfertigt, nun, dann werden eben ein paar Referate eingerichtet und Leute eingestellt.

200 Zusatzstellen sind es gerade, vor allem für Horst Seehofer, Dorothee Bär und Olaf Scholz. Es wird entgegengehalten, Demokratie habe ihren Preis, also auch die politische Führung. Aber darüber reden wir gar nicht. Wir reden über eine seit Jahren dauernde ignorante Abschottung dieser Bürokratie gegen jeden Ansatz einer unabhängigen Organisationsreform. Wir reden über Reformboykott. Und wir reden auch über das Fehlen jeglichen sozialen Anstands, der es nämlich erfordern würde, gegenüber dem hart schuftenden Steuerzahler alle Stellen gut begründen zu können. Das können sie nicht, und deshalb tun sie der Demokratie auch keinen Gefallen.

