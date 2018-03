Anzeige

Zwar schickte US-Präsident Donald Trump gestern Abend ein Präsent in Form eines abgesagten Handelskrieges nach Brüssel, wo die Staats- und Regierungschefs versammelt waren. Aber die Erleichterung über die Lösung an der einen „Front“ konnte die Betroffenheit an anderen Stellen nicht überdecken. Der Einsatz von Nervengas in Großbritannien hat viele geschockt. Für allzu forsche und vor allem noch nicht sicher bewiesene Schuldzuweisungen wollten sich die Staatenlenker aber auch nicht hergeben. Dieses zunächst als Reformgipfel angesetzte Treffen musste kurzfristig zu einem eher unverbindlichen Zusammensein umgewidmet werden, weil Deutschland und Frankreich mit ihren Vorstellungen über einen Umbau der Union nicht fertig geworden waren. Der große Wurf wurde vertagt. Die Union ist weder zerrissen, noch gespalten, aber im Inneren aufgewühlt.

Die Konflikte mit Polen um die Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit sind ungelöst. Die Türkei drängt auf eine Visaliberalisierung, liefert aber nicht genug. Ungarns Premier Viktor Orbán schlägt am liebsten auf die Gemeinschaft drauf, weil er wiedergewählt werden will. Und noch weiß niemand, ob Italien in einigen Wochen mit einer Regierung der EU-Skeptiker und Gegner nach Brüssel reist. In dieser Situation entstand so etwas wie ein Hunger nach Solidarität und Einigkeit.

Jede zweite Stellungnahme der Premiers enthielt ein Bekenntnis dazu, das wenigstens so lange halten musste, bis die Türen geschlossen waren. Die EU sucht sich selbst und kann noch keine Beschlüsse vorweisen, die das herstellen, was in Brüssel so dringend gebraucht wurde: überzeugende Zukunftsentwürfe für eine Gemeinschaft, die ihren Platz auf der Weltbühne gefunden hat.