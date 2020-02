Seltsames Urteil

Der Gesetzgeber darf Rechtsrefendarinnen das Kopftuch im Gerichtssaal verbieten – muss es aber nicht. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist unbefriedigend, weil es keine Klarheit schafft. Eine Muslima, die Jura studieren möchte, muss aufpassen, in welchem Bundesland sie ihr Referendariat macht, wenn sie vor Gericht ein Kopftuch tragen will. Das sieht nach Willkür aus, nennt sich in Deutschland aber Föderalismus.

Das Bundesverfassungsgericht hat nur die Gesetzeslage in Hessen geprüft und den Eingriff in die Religionsfreiheit abgesegnet. Und dies, obwohl die Richter meinen, dass Muslimas ihr Kopftuch nicht einfach ablegen können wie Christen eine Halskette mit Kreuz. Dennoch werden sie diskriminiert. Die Begründung dafür klingt konstruiert. Karlsruhe beruft sich auf die angeblich weltanschaulich-religiöse Neutralität des Staates. Das ist irritierend, denn in vielen Amtsstuben hängen Kreuze oder Kruzifixe – vor allem in Bayern. Selbst das Argument, dass das Vertrauen auf die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege davon abhänge, ob religiöse Symbole im Gerichtssaal zu sehen seien, ist schwach, weil diese in den meisten Bundesländern gar nicht verboten sind.

Das Verfassungsgericht hat die unterschiedliche Praxis gebilligt, muss sich aber die Frage stellen lassen, warum es bei einem kleinen Personenkreis wie Rechtsreferendarinnen die Religionsfreiheit beschneidet. Kein Wunder, dass einer der Richter mit seinem Sondervotum klargestellt hat, dass er das Urteil für falsch hält.

