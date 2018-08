Sich selbst überlassen

Zum Feiern ist den Griechen nicht zumute. Die Wiederentdeckung der finanziellen Selbstständigkeit heute mag etwas für die Politiker und Haushaltsexperten unter den Hellenen sein. Die Menschen spüren nicht, was sie gewonnen haben. Und sie werden noch zu spüren bekommen, dass die Durststrecke keineswegs überstanden ist. Zu groß sind die Zweifel, ob die erreichten Reformen sich tatsächlich irgendwann auszahlen und dass die dringend benötigten Investoren dem Land wieder vertrauen.

Dabei war es natürlich richtig, dass die Geldgeber die Hellenen zu Reformen zwangen, die keine Athener Regierung aus eigener Kraft hatte durchsetzen können. Die Grundthese, dass man sparen muss, um mehr Einnahmen zu generieren, hat aber bisher nicht funktioniert. Griechenland steht am Ende der Hilfsprogramme nicht weniger gefährdet da als vorher. Aber es wurden Umbauten in Gang gesetzt, die notwendig waren und immer noch sind, sich jedoch noch lange nicht auszahlen.

Die Reform eines überbordenden Sozialsystems ist zu dessen Demontage geworden. Rentner und andere Leistungsempfänger haben kaum genug zum Überleben. Vor der Krise war der hellenische Staat pleite, jetzt sind es die Hellenen selber. Doch am Ende waren die Geldgeber es leid, sich den öffentlichen Streit mit ihren Bürgern um ein weiteres Hilfspaket anzutun. Also wird das Land finanzpolitisch sich wieder selbst überlassen – was niemand mit einer Sanierung verwechseln sollte. Die künftigen Regierungen, egal welche Partei sie stellt, müssen wissen, dass die Lektion der Krise nicht darin besteht, im Notfall in fremde Kassen zu greifen. Es kommt stattdessen darauf an, den Staat effizienter zu machen. Weil nicht Einsparungen, sondern Investitionen ein Land wieder aufleben lassen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018