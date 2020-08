Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie gilt Gold wieder als vergleichsweise sichere Wertanlage wie schon früher in Zeiten von Rezessionen und Wirtschaftskrisen. Dazu gesellt sich große Unsicherheit: Was wird Corona noch alles anrichten? Die Sorgen wachsen mit den dramatisch steigenden Infektionszahlen in den USA und in Schwellenländern wie Brasilien.

In diesen Zeiten spielt auch ein Nachteil von Gold keine Rolle mehr: Zinsen oder Dividenden wirft das Edelmetall nicht ab. Doch die Zinsflaute gilt in diesen Zeiten auch fürs Sparen. Die Notenbanken sorgen weltweit mit billionenschweren Anleihekäufen und Nullzinsen dafür, dass das noch lange, möglicherweise noch Jahre so bleibt – auf jeden Fall so lange, bis die Konjunktur wieder richtig Tritt fasst.

Viele Anleger kaufen Gold auch, weil sie die Inflation fürchten. Das scheint angesichts der Billionen-Flut durch die Zentralbanken nicht abwegig. Trotzdem ist eine massive Geldentwertung derzeit nicht in Sicht. Zudem sind selbst solide Aktien vor allem hierzulande vielen Bürgern viel zu riskant. Durch die Pleite des einstigen Börsenlieblings Wirecard sehen sie sich bestätigt.

Doch auch wenn das Edelmetall als sicherer Hafen gilt: Sicher ist nichts. Der Rekord beim Gold-Preis mag viele freuen. Tatsächlich aber ist er ein Alarmsignal, der vor allem eines zeigt: Corona hat die Welt, hat Gesundheitssysteme, hat die Wirtschaft und die Arbeitsmärkte im Griff. Niemand weiß, wann er sich wieder lockert.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.08.2020