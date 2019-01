Sichtbar bleiben

Will man die Notwendigkeit des Sicherheitscontainers auf dem Paradeplatz bewerten, ist eine gedankliche Reise ins Jahr 2016 notwendig, als das Projekt startete. Damals war die Angst vor Straftaten das beherrschendste Thema in der Stadt. Bei der Straßenkriminalität, also den Delikten im öffentlichen Raum, verzeichnete die Polizeistatistik einen enormen Zuwachs, und es gab auch viel mehr Beschwerden über Trinker auf dem Platz als heute. Inzwischen hat sich vieles etwas entspannt, und deshalb ist es auch in Ordnung, den Container zu entfernen. Natürlich ist dieser Schritt auch eine Folge der Videoüberwachung auf dem Paradeplatz – auch wenn Stadt und Polizei diesen Zusammenhang nicht immer ganz so deutlich herausstellen wollen.

Trotzdem dürfen Polizei und Ordnungsdienst jetzt nicht nachlassen. Heißt konkret: Sie müssen auch weiterhin mit Streifen in der Innenstadt sichtbar sein – egal, ob da ein Container steht oder nicht, egal, ob Kameras auf dem Platz filmen oder nicht. Denn auch wenn die Zeichen auf Entspannung stehen: Innenstadt und Paradeplatz sind immer noch überdurchschnittlich von Kriminalität belastet – sonst wäre eine Videoüberwachung dort rechtlich gar nicht zulässig.

Die Kameras sind ohnehin allenfalls der zweitbeste Weg zu mehr Sicherheit. Besser wäre es, in problematischen Bereichen mit Polizisten stark präsent zu sein. Doch dafür gibt es nicht nur in Mannheim, sondern im ganzen Land zu wenig Einsatzkräfte.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019