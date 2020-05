Drei Milliarden Euro schüttet die BASF in diesem Jahr an ihre Aktionäre aus – eine stolze Summe, vor allem in diesen Zeiten, und sogar mehr als im Jahr davor. Wir können uns das trotz Coronavirus leisten, lautet die Botschaft. Und das, obwohl auch die BASF ihre Prognose für 2020 aussetzt und von deutlich reduzierten Gewinnerwartungen spricht.

Dabei kommt dem Chemiekonzern natürlich zugute, dass er in den ersten Monaten des Jahres noch moderate Gewinnrückgänge zu verzeichnen hatte. Das breite Produktsortiment hilft, weil massive Einbrüche in einigen Bereichen durch stabile oder gar bessere Geschäfte in anderen Sparten abgemildert werden.

Kritik der Öffentlichkeit muss das Unternehmen für die Dividendenpolitik weniger befürchten, weil es weder spektakuläre Mietstundungen noch Staatskredite in Anspruch nimmt. Ebenso dürfte bei den Mitarbeitern der Aufschrei ausbleiben, denn sie bekommen ihre Jahresboni für 2019 in voller Höhe ausgezahlt, zudem profitieren viele Belegschaftsaktionäre. Außerdem ist der Anteil der Kurzarbeit noch gering. Der Vorstand sendet dieses Signal der Zuversicht und des Selbstvertrauens ganz bewusst: Die BASF will Verlässlichkeit in einer Zeit der Unsicherheit demonstrieren, um langfristig neues Vertrauen zu gewinnen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.05.2020