Signal des Aufbruchs

Was gab es nicht für herbe Rückschläge zum Ende des Jahres: Der Bürgerverein Neckarstadt löste sich auf, in der Folge stand der Neujahrsempfang auf der Kippe. Der beliebte Revierleiter der Polizei, ein stets präsenter Ansprechpartner, ging fort. Und zu allem Übel kündigte auch die Traditionskonditorei Wissenbach, (für viele im Quartier eine Art Ersatz-Wohnzimmer) an, den Cafébetrieb aufzugeben. Ziemlich bitter alles.

Dennoch keimt Hoffnung auf im Vielfalt-Quartier am Neckar: Nicht nur, dass die Stadt mit der lokalen Stadterneuerung die Entwicklung im Blick hat. Auch die Bürger haben mit dem schnell auf die Beine gestellten Neujahrsempfang bewiesen, dass sie nicht gewillt sind, sich unterkriegen zu lassen. Die gelungene Premiere der Bürgerinitiative Neckarstadt-West ist ein wichtiges Signal und Ausdruck des Willens, an der Veränderung teilzuhaben, sie mit zu gestalten. Jetzt sollten alle daran arbeiten, dass vor Ort nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht – das wurde deutlich beim Empfang ausgesprochen. Im Sinne einer gemeinsamen Zukunft müssen die Aktiven lernen, an einem Strang zu ziehen. Dann wird sich sicher bald vieles zum Positiven bewegen lassen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019