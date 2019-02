Signal für Demokratie

Mit der Rückendeckung für Venezuelas Interimspräsidenten Juan Guaidó hat das Europaparlament ein wichtiges Signal gesendet. Der eigentliche politische Skandal in Venezuela liegt nämlich schon etwas weiter zurück und ist der Ausgangspunkt der Massenflucht aus dem südamerikanischen Land und der aktuellen Verfassungskrise. Ende Dezember 2015 drückte der venezolanische Wähler seinen klaren Willen aus: Mit einer deutlichen Mehrheit zog die konservativ-bürgerliche Opposition in die Nationalversammlung ein.

Für die sozialistische Regierung von Präsident Nicolas Maduro bedeutete das eigentlich Zusammenarbeit mit der Opposition, vielleicht sogar eine Regierung der nationalen Einheit. Doch Maduro ignorierte den Wählerwillen, regierte mit Sonderdekreten einfach an der Volksvertretung vorbei und ersetzte das oppositionelle Parlament schließlich durch eine verfassungsgebende Versammlung, die ausschließlich mit Maduro-Anhängern besetzt ist. Rund zwei Millionen Venezolaner ergriffen danach die Flucht, weil sie erkannten: Mit unserer Wählerstimme können wir nichts ausrichten, sie wird ignoriert.

Mit der Anerkennung von Guaidó als Interimspräsident hat das Europaparlament nun die Rechte der entmachteten Nationalversammlung gestärkt, deren Präsident Guaidó ist. Der verspricht, die demokratischen Grundregeln wieder einzuhalten: Mit transparenten, von internationalen Beobachtern kontrollierten Neuwahlen, die auf der venezolanischen Verfassung beruhen. So lange, und nur so lange, erkennt das Europaparlament Guaidó als Interimspräsident an. Ein guter Tag für die Demokratie.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019