Er ist ein großer Name, der der Fußball-Bundesliga ein wenig ihrer zuletzt verlorenen Strahlkraft zurückgibt: Für Ausnahmekönner wie Philippe Coutinho, brasilianischer Nationalspieler und künftig in Diensten des FC Bayern, kommen die Menschen ins Stadion. Stars von diesem Kaliber hatten der deutschen Eliteklasse in den vergangenen Jahren reihenweise den Rücken gekehrt.

Der Coutinho-Deal ist aber gleichzeitig auch das klare Signal aus München an den aufmüpfigen Konkurrenten aus Dortmund: Wer deutscher Meister werden will, muss erst einmal an uns vorbeikommen. Der erste Spieltag hatte zuvor noch einmal verdeutlicht, dass die Bayern in ihrer aktuellen personellen Zusammenstellung angreifbar geworden sind – wenn sich Hertha BSC ein bisschen cleverer angestellt hätte, wäre statt eines Remis’ wahrscheinlich ein Berliner Sieg herausgesprungen. Dann hätten die Münchner ihre erste Krise moderieren müssen, bevor die Saison überhaupt richtig losgegangen ist. Nach dem Coutinho-Coup spricht hingegen fast niemand mehr über das magere 2:2 gegen die Hertha.

Dass die Situation für den Rekordmeister auch mit dem Superstar aus Brasilien gefährlich geworden ist, zeigte sich am Samstag, als Borussia Dortmund seine Titelansprüche mit einem klaren 5:1 gegen Augsburg untermauerte. Alles sieht nach einem Zweikampf auf Augenhöhe auf – und darüber können sich die Fußball-Fans im Land ebenso freuen wie auf die außergewöhnlichen Fähigkeiten des Fußballers Philippe Coutinho.

