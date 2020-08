Internationale Politik ist nicht nur, aber immer auch Symbol-Politik. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, davon darf man ausgehen, sucht sich genau aus, wem er eine halb-private Einladung in seinen südfranzösischen Urlaubsort Fort de Bregançon zukommen lässt, um aktuelle Krisen zu besprechen und dem Gast damit zugleich – oder vor allem? – eine besondere Ehre zu erweisen.

2018 empfing Macron inmitten der Wirren um den Brexit die britische Premierministerin Theresa May, im vergangenen Jahr Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Auch die diesjährige Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel an die Côte d’Azur hat Signalwirkung. Von Anfang an umwarb der französische Präsident die Kanzlerin, die in Frankreich hohes Ansehen genießt, als seine wichtigste internationale Partnerin.

Allerdings erwies sich die nach außen dargestellte Nähe mitunter als brüchig, weil man – ob Digitalsteuer oder Euro-Finanzminister – in einigen Punkten eben doch auseinanderlag. Zudem irritierte in Berlin Macrons mediales Vorpreschen gerade in strittigen Fragen, was ein Schlaglicht auf die Langsamkeit der Berliner Entscheidungen warf. Das Coronavirus offenbarte Schwachstellen zudem im europäischen Krisenmanagement, als zunächst nationale Alleingänge überwogen – Stichwort einseitige Grenzschließungen.

Erst mit ihrem gemeinsamen Vorschlag für einen europäischen Aufbaufonds drehten Macron und Merkel das Ruder, um zu zeigen, dass die Achse Paris – Berlin noch steht – und die 25 anderen EU-Länder hinter einem Kompromiss versammeln kann. Für den innenpolitisch angeschlagenen Macron bleibt die internationale Politik ein Bereich, in dem er sich noch profilieren kann. Gerade in der aktuellen Phase der Verunsicherung aufgrund der Pandemie zu zeigen, dass zwischen Merkel und ihn kaum ein Blatt passt, zumindest kein dickes, ist deshalb nicht nur eine freundschaftliche, sondern eine höchst politische Geste.

